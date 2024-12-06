Франция стала страной с самым высоким показателем неравенства в Европе. Независимая организация «Обсерватория неравенств» подсчитала, что в стране более 5,1 млн человек живут за чертой бедности, которая определяется на уровне 50% медианного дохода — €1014 в месяц. Если же использовать стандарт Евростата (60% медианного дохода), то число бедных увеличивается до 9,1 млн. Это больше, чем в любой другой стране ЕС.

Доклад показывает долгосрочную динамику: после значительного снижения бедности в 1970–1980-х годах, начиная с 2002 года, число бедных выросло на 1,4 млн человек, а уровень бедности увеличился с 6,6% до 8,1%. При этом медианный доход бедных за 20 лет вырос всего на €60, достигнув €832.

Директор «Обсерватории неравенств» Луи Морен подчеркивает: «Франция обладает одной из лучших социальных моделей, но уровень жизни до получения социальных выплат продолжает снижаться». Проблему усугубляют неравенства: 10% беднейших получают лишь 3,3% доходов, тогда как 10% самых богатых — 24,4 %, что на 2,2 % больше, чем ранее.

Параллельно с бедностью во Франции усугубляется кризис в образовании. Согласно исследованию TIMSS, французские школьники занимают последнее место в Европе по математике. Эксперты связывают это с социальным неравенством и недостаточным финансированием системы образования.

Артюр Ледюк, генеральный секретарь CGT Educ’Action 06, назвал ситуацию результатом «структурного провала», усугубленного политическими реформами. Сокращение учителей, начавшееся при Николя Саркози, привело к ухудшению условий обучения, а практика деления учеников по уровню знаний лишь усиливает неравенство.

Разрыв между успешными и малообеспеченными учениками достигает 81 балла, что эквивалентно двум годам обучения. «Эта ситуация — предательство республиканских ценностей равенства», — отметил Ледюк, призывая к увеличению инвестиций в образование и улучшению подготовки учителей.

Кризисы бедности и образования требуют решительных действий со стороны французских властей. Смогут ли они найти ресурсы и политическую волю, чтобы переломить ситуацию? Пока президенту Эммануэлю Макрону явно не до учителей и бедных, у него на повестке куда более важные вопросы: открытие Нотр-Дама и прием Дональда Трампа.