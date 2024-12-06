ПОЛИТИКА
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Глава МИД Турции едет в Доху
На 22-м Дохийском форуме министры иностранных дел России, Ирана и Турции проведут встречу в астанинском формате по Сирии
Глава МИД Турции едет в Доху
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Фото: AA
6 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в 22-м Дохийском форуме, который пройдет 7-8 декабря 2024 года по приглашению премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммеда бин Абдулрахмана бин Джасима Аль-Тани.

Ожидается, что Фидан выступит на нескольких сессиях форума. В субботу на полях мероприятия запланирована встреча министров иностранных дел в астанинском формате с участием глав внешнеполитических ведомств России и Ирана. Также турецкий министр проведет двусторонние переговоры со своими коллегами.

Дохийский форум, организуемый Министерством иностранных дел Катара, является престижной международной дипломатической площадкой, которая объединяет действующих и бывших политических деятелей, руководителей аналитических центров, ученых и экспертов для обсуждения региональных и международных вопросов.

Среди партнеров форума – Анталийский дипломатический форум, четвертое заседание которого МИД Турции проведет 11-13 апреля 2025 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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