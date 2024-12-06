Сирийская оппозиция продолжает наступление в направлении Дамаска. Об этом журналистам после пятничной молитвы рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Идлиб, Хама, Хомс и, конечно, цель – Дамаск. Это наступление продолжается. Надеемся, что это продвижение в Сирии будет происходить без происшествий», – сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил о своем предложении Асаду провести переговоры о будущем Сирии, которое осталось без ответа. «К сожалению, мы не получили положительного ответа от Асада. На данный момент после Идлиба Хомс также находится в руках оппозиции, и идет продвижение в сторону Дамаска», – отметил президент.

Говоря о ситуации в регионе, турецкий лидер выразил обеспокоенность положением в Ливане. «К сожалению, регион в тяжелом положении. Вчера я получил сообщение от премьер-министра Ливана. И Голанские высоты, и Бейрут сейчас полностью разрушены», – подчеркнул он.

Эрдоган также сообщил о разговоре с генсеком ООН Гутерришем и призвал к международному расследованию действий Израиля. «Международный уголовный суд выносит решения одно за другим. Это, конечно, загоняет Израиль в угол. Но до сегодняшнего дня Израиль всегда находил способ уклониться от решений, вынесенных против него. Однако человечество не оставит безнаказанными эти шаги Израиля, эту вероломность», – заявил президент Турции.