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У Лукашенко появился свой ядерный чемоданчик
Госсекретарь белорусского Совбеза заявил, что у президента Беларуси есть своя «красная кнопка» и полномочия принимать решения об ее использовании
У Лукашенко появился свой ядерный чемоданчик
Фото: Reuters / Others
6 декабря 2024 г.

У президента Беларуси Александра Лукашенко есть свои «красная кнопка» и «ядерный чемоданчик». Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

«У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой ядерный чемоданчик», — цитирует агентство БелТА слова белорусского чиновника.

Он пояснил, что решение об использовании ядерного оружия, размещенного в Беларуси, может принять только президент Александр Лукашенко, тогда как российский арсенал остается под контролем Владимира Путина.

Соглашение между Минском и Москвой о размещении тактического ядерного вооружения было заключено в марте 2024 года, а первые ядерные заряды, как утверждалось в российских и белорусских государственных СМИ, прибыли в Беларусь в июне. В августе Лукашенко заверил, что Минск не применит ядерное оружие, если только не произойдет агрессии в отношении Союзного государства.

«Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего Союзного государства», - сказал он тогда в интервью российскому телевидению.

5 декабря Владимир Путин одобрил предложение российского МИД заключить соглашение о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Этот документ, основанный на обновленной ядерной доктрине от 19 ноября, допускает использование ядерного оружия Россией в случае нападения на Беларусь. В конце октября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что страны формируют «единое оборонное пространство».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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