ТУРЦИЯ
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Турок впервые возглавил ОБСЕ
Феридун Синирлиоглу избран генсеком ОБСЕ при единогласной поддержке всех 57 стран-участниц
Турок впервые возглавил ОБСЕ
Феридун Синирлиоглу / Фото: АА / Others
6 декабря 2024 г.

На 31-м заседании Совета министров ОБСЕ, прошедшем 5-6 декабря 2024 года в Мальте, бывший посол Турции Феридун Синирлиоглу был назначен на пост генерального секретаря организации.

Избрание Синирлиоглу при консенсусе 57 стран-членов, представляющих различные географические регионы и стратегические интересы, отражает международное признание престижа Анкары, ее внешней политики и активной дипломатии в решении глобальных кризисов, сообщает МИД Турции.

В Анкаре выразили уверенность, что посол Синирлиоглу успешно справится со своими новыми обязанностями и будет способствовать эффективному выполнению ОБСЕ своих функций.

Турция подтвердила намерение продолжать вносить вклад в установление стабильности и мира в регионе ОБСЕ, где сохраняются очаги конфликтов и продолжающихся споров.

Феридун Синирлиоглу имеет богатый дипломатический опыт: он возглавлял МИД Турции во временном правительстве 2015 года, дважды занимал пост заместителя министра иностранных дел (2009-2015 и 2015-2016).

Семь лет, с 2016 по 2023 год, он представлял Турцию в ООН в качестве постоянного представителя. В 2023 году Генеральный секретарь ООН назначил его специальным координатором независимой оценки ситуации в Афганистане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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