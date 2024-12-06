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Брейвик остается за решеткой
Суд Норвегии снова отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, посчитав, что основания для этого отсутствуют
Брейвик остается за решеткой
Андерс Брейвик / Фото: Reuters
6 декабря 2024 г.

Суд Норвегии 4 декабря отклонил прошение террориста Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении. По сообщению Aftenposten, суд единогласно решил, что основания для освобождения отсутствуют.

Адвокат Брейвика Ойстейн Сторрвик, заявил о намерении обжаловать решение. Он отметил, что суд признал наличие некоторых положительных изменений, однако счел их недостаточными для условно-досрочного освобождения.

В 2011 году Андерс Брейвик совершил теракт, который стал крупнейшим в истории современной Норвегии. Он взорвал автомобиль со взрывчаткой в центре Осло, убив восемь человек, а затем застрелил 69 участников молодежного лагеря Лейбористской партии на острове Утоя.

В 2012 году Брейвик был приговорен к максимальному сроку наказания в Норвегии — 21 году лишения свободы с возможностью продления. Впервые он подал прошение об освобождении в 2022 году, но получил отказ.

Брейвик также неоднократно пытался улучшить условия своего содержания в тюрьме. В январе 2024 года он в очередной раз подал жалобу, утверждая, что содержание в изоляции нарушает его права человека. Суд отклонил это требование.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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