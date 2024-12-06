Две страны — участницы БРИКС открестились от создания общей валюты в рамках блока. Об этом заявили представители Индии и ЮАР.

«Идея создания валюты БРИКС была выдвинута одним из членов блока и обсуждалась, но никакого решения не было, — сказал глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас на брифинге в пятницу. — Необходимо также учитывать географический разброс стран. Это не еврозона, которая географически связана».

«Мы не предпринимаем никаких шагов по дедолларизации, — добавил он. — Мы хотим снизить риски для индийской торговли, так как зависимость от одной валюты порой может быть чревата проблемами из-за роста или падения курса».

Ранее на этой неделе в Министерстве иностранных дел ЮАР — другой страны организации — также заявили, что не рассматривают создание общей валюты в рамках БРИКС.

«Недавние недостоверные сообщения привели к ложному представлению, что БРИКС якобы намерен создать новую валюту, — говорится в заявлении Департамента международных отношений и сотрудничества Южной Африки. — Это не так. Дискуссии в рамках БРИКС сосредоточены на торговле между странами-участницами с использованием их собственных национальных валют».

Эти заявления последовали вскоре после предупреждения избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал ввести 100% пошлины на продукцию стран БРИКС, если блок предпримет попытки заменить доллар собственной валютой. Однако, как полагают эксперты, и без подобных угроз вероятность создания единой валюты остается крайне низкой. Для этого необходима общая денежно-кредитная политика, которая не вполне реалистичной для стран с такими неоднородными экономическими реалиями.

В ходе недавнего саммита БРИКС, проходившего в Казани в октябре, президент РФ Владимир Путин предложил внедрить альтернативную платежную систему для упрощения расчетов, а также представил образец «купюры БРИКС». Тем не менее, идея общей валюты, изложенная еще в 2023 году, на встрече не обсуждалась, как и не была упомянута в итоговой декларации саммита.