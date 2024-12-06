Министр внутренних дел Иордании Мазин Аль-Фаррая в пятницу объявил о закрытии пограничного перехода Джабер с Сирией, единственного действующего перехода между двумя странами. Это решение было принято на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в южных районах Сирии, сообщает официальное агентство Petra.

Согласно распоряжению, иорданским гражданам и грузовикам разрешено вернуться в королевство, но выезд из Иордании в Сирию временно запрещен.

Министр подчеркнул, что власти Иордании продолжают внимательно следить за развитием событий в Сирии, а вооруженные силы страны обеспечивают охрану границы.

Переход Джабер неоднократно закрывался с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Впервые его закрыли в апреле 2015 года, и он оставался недоступным в течение трех лет, пока вновь не открылся в октябре 2018 года.

Иордания и Сирия имеют два основных пограничных перехода. Переход Аль-Гомрук Аль-Кадим, известный как Рамта на иорданской стороне, не функционирует уже несколько лет из-за конфликта. Джабер (на сирийской стороне он называется Насиб) был единственным работающим пунктом, но его деятельность также периодически прерывалась из-за обострения ситуации.

С конца ноября в Сирии обострились столкновения между силами оппозиции и войсками режима. 29 ноября оппозиция установила контроль над провинцией Идлиб, а позже – над Алеппо. В начале декабря повстанцы взяли под контроль город Хама.

Сейчас бои перешли в районы Хомса, где оппозиционные силы продвигаются из западного района Аль-Ваер в сторону центра города.