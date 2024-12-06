Россия временно приостановила импорт ключевого экспортного товара из Абхазии. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» заявил исполняющий обязанности премьер-министра непризнанной республики Валерий Бганба.

По словам чиновника, российские санитарные службы обосновали решение обнаружением некоей вредоносной мушки в мандаринах. Однако абхазские специалисты, по словам Бганби, не находят этому подтверждений.

«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю», — отметил Бганба.

В свою очередь, Россельхознадзор заявил, что никакого запрета на ввоз продукции из Абхазии не вводил, а распространяемая информация не соответствует действительности.

Позднее в пятницу и.о. главы Минсельхоза Абхазии сообщил агентству «Апсныпресс», что запрета действительно нет.

«Речь не шла о полном запрете ввоза. Произошло недоразумение, прошла информация о якобы полном запрете ввоза в Россию абхазских мандарин. Запрета такого с российской стороны нет», — заявил Беслан Джопуа, отметив, что лишь в одной из партий якобы был обнаружен вредитель — калифорнийский трипс.

Тем не менее, он заявил, что абхазские специалисты, инспектировавшие экспортный товар, ничего подобного не зафиксировали.

«Мы пока следим за ситуацией. С российской стороны уведомление о запрете ввоза мы не получали. Будем надеяться, что ввоз возобновится после того, как они прояснят ситуацию», — добавил абхазский чиновник.