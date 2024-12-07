ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция призывает не дать возможности террористам
В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД Турции обсудил меры по предотвращению использования хаоса в Сирии террористическими организациями
Турция призывает не дать возможности террористам
Хакан Фидан / Фото: AA / Others
7 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с американским коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которых обсудил ситуацию в Сирии. По информации турецких дипломатических источников, Фидан подчеркнул недопустимость использования нестабильной обстановки террористическими организациями, такими как PKK и ДАЕШ.

«На данном этапе режим должен действовать реалистично, вступая в диалог с оппозицией и инициируя политический процесс», — заявил Фидан, призвав не повторять ошибок прошлого.

Турецкий министр также отметил важность принятия необходимых мер для предотвращения рисков, связанных с химическим оружием, находящимся в распоряжении сирийского режима. Он подчеркнул значимость конструктивного участия всех региональных игроков в урегулировании ситуации.

В ходе разговора Фидан напомнил о важности доставки гуманитарной помощи в Сирию, отметив, что Турция уже оказывает необходимую поддержку в этом направлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us