Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с американским коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которых обсудил ситуацию в Сирии. По информации турецких дипломатических источников, Фидан подчеркнул недопустимость использования нестабильной обстановки террористическими организациями, такими как PKK и ДАЕШ.

«На данном этапе режим должен действовать реалистично, вступая в диалог с оппозицией и инициируя политический процесс», — заявил Фидан, призвав не повторять ошибок прошлого.

Турецкий министр также отметил важность принятия необходимых мер для предотвращения рисков, связанных с химическим оружием, находящимся в распоряжении сирийского режима. Он подчеркнул значимость конструктивного участия всех региональных игроков в урегулировании ситуации.

В ходе разговора Фидан напомнил о важности доставки гуманитарной помощи в Сирию, отметив, что Турция уже оказывает необходимую поддержку в этом направлении.