Административный центр провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии перешел под контроль местных оппозиционных группировок после ожесточенных боев с силами режима Башара Асада.

Как сообщают местные источники, столкновения начались утром 7 декабря. После того как силы режима покинули город, они направились в сторону Дамаска, находящегося в 60 км от Эль-Кунейтры.

Эль-Кунейтра, граничащая с Израилем, находилась под контролем режима с 2018 года. Ее потеря стала частью стремительного наступления вооруженных группировок, которые за последние дни захватили несколько стратегически важных территорий.

27 ноября в провинции Алеппо начались бои между силами Асада и вооруженной оппозицией. К 30 ноября оппозиция полностью установила контроль над территорией провинции.

5 декабря под контроль группировок перешел город Хама. Затем оппозиционные силы закрепились в ключевых районах провинции Хомс, которые открывают путь к Дамаску.

6 декабря началось наступление на провинцию Дераа, где оппозиция захватила административный центр. А 7 декабря аналогичная ситуация произошла в провинции Эс-Сувейда.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с американским коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которых обсудил ситуацию в Сирии.

Фидан подчеркнул недопустимость использования нестабильной обстановки террористическими организациями, такими как PKK и ДАЕШ.

Турецкий министр также отметил важность принятия необходимых мер для предотвращения рисков, связанных с химическим оружием, находящимся в распоряжении сирийского режима. Он подчеркнул значимость конструктивного участия всех региональных игроков в урегулировании ситуации.