В рамках Дохийского форума состоялась панельная сессия с участием премьер-министра и министра иностранных дел Катара Мохаммеда бин Абдуррахмана Аль Тани, министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара. Дискуссию модерировала ведущая CNN International Кристиана Аманпур.

Аль Тани отметил, что форум проходит в критический для региона период. По его словам, обострение конфликта в Сирии связано с двумя факторами: возможностью его распространения на соседние страны и шансом наладить отношения между сирийским народом и режимом Башара Асада.

Он также заявил, что до президентских выборов в США не было стремления к завершению переговоров между Израилем и ХАМАС, что замедлило процесс. Однако ситуация изменилась после выборов.

Аль Тани ответил на критику в адрес Катара за его отношения с ХАМАС, подчеркнув важность контактов со всеми сторонами конфликта.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул значимость достижения политического консенсуса в Сирии.

Он отметил, что конфликты на Ближнем Востоке не ограничиваются одним регионом, их последствия затрагивают другие части мира. Эйде сообщил, что обсуждал решение этих проблем с главами МИД ряда стран, включая Турцию.

Касаясь палестино-израильского вопроса, он заявил, что единственным решением остается создание двух государств, и подчеркнул важность единого Палестинского государства, включающего Западный берег и сектор Газа.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что конфликты в Сирии, Иране, Ливане, Израиле и Палестине являются индикатором региональной нестабильности.

Он также обратил внимание на кризисы в других частях мира, таких как Украина и Мьянма, заявив, что их решение требует усиления дипломатии.

«Проблемы не решаются на полях сражений, они решаются за столом переговоров», — подчеркнул Джайшанкар.