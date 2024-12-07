Специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе заявила, что ответственность за геноцид в Газе лежит не только на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, но и на всех институтах израильской власти.

«Когда совершается геноцид, особенно в стране, которая называет себя правовым государством, это не действие одного человека. Где другие министры? Что они сделали, чтобы остановить Нетаньяху или Галланта? Где был парламент, Кнессет, судебная власть?» — сказала Альбанезе на конференции в Венском университете, посвященной израильским действиям в Газе.

По ее словам, соблюдение международного права — единственный путь остановить геноцид, однако отсутствие политической воли и действий со стороны мирового сообщества позволяет этой трагедии продолжаться.

Франческа Альбанезе подчеркнула, что все, кто причастен к преступлениям геноцида, должны понести наказание. Она напомнила, что Йоав Галлант, бывший министр обороны Израиля, уже находится под судом за военные преступления и преступления против человечности.

Докладчик ООН также выразила обеспокоенность неспособностью мирового сообщества остановить происходящее в Газе. Она призвала к соблюдению международного права и привлечению виновных к ответственности, отметив, что бездействие израильских институтов власти делает их соучастниками преступлений.