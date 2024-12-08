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Режим Асада пал
Башар Асад покинул Дамаск после того, как оппозиционные силы вошли в столицу Сирии
Режим Асада пал
Башар Асад / Фото: Reuters
8 декабря 2024 г.

Президент Сирии Башар Асад, согласно сообщениям в соцсетях, покинул Дамаск после того, как оппозиционные формирования начали наступление на столицу. По данным отслеживания полетов, из аэропорта Дамаска вылетел самолет, который затем исчез с радаров в районе Хомса. В соцсетях утверждают, что на борту находился Асад.

Сообщается, что воздушное судно снизилось до 1600 футов и выполняло «необычные маневры» перед исчезновением с радаров.

Тем временем в Сирии завершилось 61-летнее правление партии «Баас», находившейся у власти с 1963 года. Власть партии и режим Башара Асада официально закончились, когда противостоящие ему формирования вошли в Дамаск.

Наступление оппозиции началось с боев в провинции Алеппо в конце ноября, где оппозиция быстро установила контроль. Позже под ее контроль перешли стратегически важные города Хама, Хомс, а также административные центры провинций Даръа и Эс-Сувейда.

Продвижение к столице завершилось тем, что южные пригороды Дамаска оказались в руках оппозиционных группировок. Эти события стали ключевым моментом для окончательного падения режима Асада.

Дальнейшая судьба Башара Асада и официального правительства Сирии остается неизвестной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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