Рагид Ахмад аль-Татари, которого правозащитники называют одним из старейших политических заключенных в мире, вышел на свободу после 43 лет заключения в сирийских тюрьмах. Его тюремная одиссея началась в 1981 году, когда ему было 27 лет, после того как его сослуживец-пилот бежал на истребителе в Иорданию.

Аль-Татари обвинили в сокрытии информации о планах побега коллеги. После двух лет одиночного заключения в тюрьме Меззе его перевели в печально известную тюрьму Тадмор (Пальмира), где он находился до 2000 года. Затем последовал перевод в другую пользующуюся дурной славой тюрьму Седная, а в 2011 году — в центральную тюрьму Адра в Дамаске. Военный суд, заседавший всего одну минуту, приговорил его к пожизненному заключению.

Один из бывших заключенных вспоминал их первый разговор: «Когда я спросил, сколько лет ему дали, он с улыбкой ответил: «Твой срок — это столько лет, сколько я провел в тюремном туалете».

За решеткой аль-Татари развил талант художника и скульптора, создавая небольшие скульптуры из хлебных крошек, сахара, лимонной кислоты и оливковых косточек. Он также организовывал шахматные турниры, изготавливая фигуры из хлебного теста и рисуя доску на куске ткани.

Его сын Ваиль, которому сейчас больше 40 лет, вспоминал, как в детстве мать говорила ему, что отец просто уехал. «Каждый раз, когда я видел незнакомого человека, идущего в одиночку, я думал: «Может быть, это мой папа?» Я шел к двери и ждал. Но ничего не происходило. После нескольких лет это стало невыносимо, и я перестал это делать», — рассказывал Ваиль.

За годы заключения циркулировали различные версии ареста аль-Татари: от отказа бомбить сирийский город Хама до несообщения властям о дезертирстве друзей. Правозащитная организация The Syrian Campaign, изучившая дело аль-Татари, подтверждала, что он являлся старейшим политическим заключенным в Сирии.