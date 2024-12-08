В воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с рядом европейских коллег, обсуждая последние события в Сирии после падения режима Башара Асада и окончания 61-летнего правления партии Баас, сообщает агентство «Анадолу».

Фидан обсудил ситуацию по телефону с главой евродипломатии Кайей Каллас, затронув вопросы будущего Сирии после свержения режима Асада и необходимых международных усилий для стабилизации страны.

В отдельном разговоре с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни Фидан подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и политического единства Сирии. Таяни также отметил необходимость защиты религиозных меньшинств в период перехода страны. Он выразил обеспокоенность безопасностью итальянских граждан и правами христиан и других меньшинств в Сирии, а также подтвердил готовность Италии сотрудничать с Турцией в дипломатическом поле для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Фидан также провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, обсуждая ситуацию в Сирии и Ливане. В ходе разговора была подчеркнута необходимость организованного политического перехода после падения режима в Дамаске, а также призыв к международному сообществу поддержать сирийский народ в предотвращении дальнейшего хаоса и усиления террористических организаций.

Кроме того, Фидан обсудил с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом шаги, которые международное сообщество может предпринять для обеспечения мира и стабильности в Сирии.