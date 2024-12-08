В Румынии полиция сорвала планировавшиеся атаки пророссийской наемнической группы на столицу страны Бухарест, сообщили в воскресенье румынские СМИ — G4Media, Digi 24 и Antena 3.

По данным источников, группа возглавлялась Горацио Потрой, румынско-французским наемником, участвовавшим в гражданской войне в Демократической Республике Конго (ДРК) и известным связями с российской ЧВК «Вагнер». Наемники были перехвачены полицией в уезде Илфов по пути в Бухарест.

В ходе обысков транспортных средств участников группы полиция изъяла огнестрельное оружие, топоры, мечи, мачете и ножи, а также запрещенные психоативные вещества и другие предметы. Потра и 13 его сообщников доставлены в полицейский участок для допроса.

Горацио Потра известен своей открытой поддержкой ультранационалистического кандидата Кэлина Джорджеску, победившего в первом туре президентских выборов 24 ноября, а также своими пророссийскими взглядами.

Ранее, в пятницу, Конституционный суд Румынии отменил второй тур президентских выборов, запланированный на воскресенье, а также результаты первого тура. Решение было принято после того, как в среду Верховный совет национальной обороны рассекретил документы спецслужб, которые указали на вмешательство «государственного актора» в избирательный процесс.

Согласно этим документам, за Джорджеску стояла разветвленная сеть, действующая в интересах иностранного государства. В тот же день президент Клаус Йоханнис заявил, что Джорджеску поддерживался иностранным государством, ссылаясь на представленные ему разведывательные данные.