ПОЛИТИКА
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Стало известно, кто убил топ-менеджера UnitedHealth
Власти Нью-Йорка установили личность подозреваемого в убийстве Брайана Томпсона, совершенном накануне в центре Манхэттена
Стало известно, кто убил топ-менеджера UnitedHealth
Фото: Reuters / Others
8 декабря 2024 г.

Власти установили личность подозреваемого в убийстве Брайана Томпсона — 50-летнего руководителя страхового подразделения UnitedHealth — и близки к его задержанию. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на мероприятии в Гарлеме, передает New York Post. Имя подозреваемого пока не раскрывается.

Томпсон был застрелен в спину в среду утром, 6 декабря, возле отеля Hilton на Шестой авеню, незадолго до ежегодной конференции инвесторов компании. Нападение, по данным полиции, было тщательно спланировано. Стрелявший, скрывший лицо под балаклавой, дождался жертву, после чего скрылся на электровелосипеде, направляясь в Центральный парк.

В ходе расследования полиция нашла рюкзак, похожий на принадлежавший преступнику. Внутри нашли куртку и поддельные деньги, однако оружия там не оказалось. Полиция продолжает поиск пистолета в водоеме Центрального парка.

По словам комиссара полиции Джессики Тиш, собрано большое количество доказательств, включая отпечатки пальцев, ДНК и записи с камер наблюдения, отследивших передвижения преступника. Есть данные, что подозреваемый покинул Нью-Йорк, сев в автобус на автовокзале.

Полиция Нью-Йорка и ФБР предлагают $60 тыс. за информацию, которая поможет задержать стрелка. Мотив преступления пока не установлен.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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