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Израиль атаковал 100 целей в Сирии
Израильская армия провела серию авиаударов и начала наземные операции в Сирии, сосредоточив атаки на военных объектах и стратегических точках после падения режима Асада
Израиль атаковал 100 целей в Сирии
Израильская армия провела серию авиаударов и начала наземные операции в Сирии / Фото: Reuters
9 декабря 2024 г.

Израильская армия нанесла авиаудары по 100 целям на территории Сирии, атаковав ключевые военные объекты. Как сообщает израильский телеканал Channel 13, удары были направлены на базы, склады оружия, системы ПВО, а также центры управления сирийской армии.

Цель операций — ослабить остатки военной мощи сирийского режима, который потерял контроль после падения Башара Асада. Удары охватили широкий спектр целей: от южной провинции Даръа до пригородов Дамаска и северных регионов, таких как Мейссаф.

Израильские войска оккупировали сирийскую часть горы Хермон (Шейх) на Голанских высотах и усилили позиции в буферной зоне. Это стало частью комплексной операции, включающей как авиаудары, так и сухопутные действия.

Перед началом атак израильская армия обратилась к жителям провинции Кунейтра и прилегающих населенных пунктов, таких как Афания, Хамидия и Западная Самдания, с призывом оставаться дома.

6 декабря Израиль объявил об усилении своих военных позиций на Голанских высотах, а 8 декабря в буферную зону были направлены дополнительные силы. Эти шаги связаны с событиями в Сирии и усилением нестабильности в регионе.

Голанские высоты, оккупированные Израилем в 1967 году, остаются одной из спорных территорий. Согласно Соглашению о разъединении войск 1974 года, эта территория разделена на буферную зону и демилитаризованные участки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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