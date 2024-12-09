Израильская армия нанесла авиаудары по 100 целям на территории Сирии, атаковав ключевые военные объекты. Как сообщает израильский телеканал Channel 13, удары были направлены на базы, склады оружия, системы ПВО, а также центры управления сирийской армии.

Цель операций — ослабить остатки военной мощи сирийского режима, который потерял контроль после падения Башара Асада. Удары охватили широкий спектр целей: от южной провинции Даръа до пригородов Дамаска и северных регионов, таких как Мейссаф.

Израильские войска оккупировали сирийскую часть горы Хермон (Шейх) на Голанских высотах и усилили позиции в буферной зоне. Это стало частью комплексной операции, включающей как авиаудары, так и сухопутные действия.

Перед началом атак израильская армия обратилась к жителям провинции Кунейтра и прилегающих населенных пунктов, таких как Афания, Хамидия и Западная Самдания, с призывом оставаться дома.

6 декабря Израиль объявил об усилении своих военных позиций на Голанских высотах, а 8 декабря в буферную зону были направлены дополнительные силы. Эти шаги связаны с событиями в Сирии и усилением нестабильности в регионе.

Голанские высоты, оккупированные Израилем в 1967 году, остаются одной из спорных территорий. Согласно Соглашению о разъединении войск 1974 года, эта территория разделена на буферную зону и демилитаризованные участки.