Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью государственному телевидению прокомментировал ситуацию в Сирии, подчеркнув слабую реакцию сирийской армии на последние события.

«Иранские и сирийские спецслужбы были осведомлены о происходящем в Идлибе и передали эту информацию правительству Сирии. Однако неожиданностью стала скорость развития событий и недостаточная готовность сирийской армии. Даже Башар Асад был недоволен ее действиями», — заявил Арагчи.

Он также отметил, что Сирию необходимо срочно реформировать и наладить диалог с населением, чтобы предотвратить дальнейшую демотивацию вооруженных сил.

«Мы рекомендовали Асаду мотивировать армию и улучшить сотрудничество с народом. Текущий успех оппозиции объясняется именно отсутствием сопротивления со стороны деморализованных войск», — добавил Арагчи.

Арагчи подчеркнул, что затяжная гражданская война может привести к расколу Сирии, чем воспользуется Израиль.

«Мы обеспокоены внутренними конфликтами в Сирии и их возможными последствиями, включая усиление влияния Израиля и террористических группировок в регионе», — отметил он.

При этом дипломат указал, что дальнейшие отношения Ирана с потенциальным новым руководством Сирии будут зависеть от их позиции по отношению к Ирану, шиитским общинам и Израилю.

Арагчи выразил уверенность, что текущие события в Сирии не окажут серьезного влияния на «Хезболлу».

«Мы не ожидаем, что последние события создадут для «Хезболлы» особую угрозу», — заключил он.