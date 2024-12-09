В сирийской тюрьме Седная, расположенной в 30 километрах от Дамаска, ведутся работы по обнаружению секретных подземных камер. Сирийская гражданская оборона («Белые каски») направила пять специализированных команд для проверки свидетельств выживших о заключенных в подземных камерах.

По словам директора «Белых касок» Раеда Аль-Салеха, в операции участвуют два проводника, знакомых с планировкой тюрьмы. Спасатели пытаются освободить заключенных, которые могут задохнуться из-за плохой вентиляции. Для доступа к подземным уровням необходимо разблокировать электронные двери. Местные власти призвали бывших солдат и тюремный персонал предоставить коды доступа.

В социальных сетях распространяются кадры освобождения заключенных, среди которых были дети, содержавшиеся вместе с матерями. На видео видны бывшие заключенные, которые не могут ходить из-за пыток. Один из освобожденных заключенных рассказал: «Полчаса назад должна была состояться наша казнь. 54 человека... Наша казнь должна была быть сегодня».

По данным международных организаций, после восстания 2011 года тюрьма Седная стала центром пыток режима Асада. С 2011 по 2015 год здесь еженедельно проводились массовые казни около 50 человек через повешение. Amnesty International в 2017 году квалифицировала происходящее в тюрьме как преступления против человечности.

Особую роль в разоблачении преступлений режима сыграли фотографии солдата под кодовым именем «Цезарь», сделанные между маем 2011 и августом 2013 года. 55 000 снимков, опубликованных агентством «Анадолу» в 2014 году, запечатлели около 11 000 жертв пыток в возрасте от 20 до 40 лет, которые продемонстрировали систематическое применение пыток и голода в военных учреждениях режима.