Режим Башара Асада, который в течение десятилетий был оплотом иранской внешней политики, пал всего за неделю в результате стремительного наступления оппозиции. 8 декабря Асад бежал из Дамаска, оставив свою страну на пороге нового политического этапа. Иран, ранее поддерживавший сирийского лидера, быстро начал дистанцироваться от своего союзника.

Президент Масуд Пезешкиан в тот же день заявил: «Будущее Сирии должно решаться ее народом без внешнего вмешательства». Эти слова прозвучали после того, как Иран вывел все свои вооруженные силы из Сирии, когда стало ясно, что удерживать Асада бессмысленно. По данным Financial Times (FT), иранцы потеряли веру в выживание режима за неделю до его падения и решили, что не станут посылать подкрепление в Дамаск.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи признал, что Тегеран не ожидал столь стремительного развала сирийского режима. Он отметил, что Асад выражал обеспокоенность нежеланием армии сражаться, но сам недооценил масштаб угрозы и «‎был удивлен»‎ сложившейся ситуацией.

Иран запросил у новых властей Сирии гарантию безопасности для своего посольства, однако эти заявления не спасли дипмиссию: здание в Дамаске было разгромлено разъяренной толпой. Символы иранского влияния, включая портреты убитого генерала Касема Сулеймани и лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, были уничтожены.

Падение Асада стало серьезным ударом для т.н. «оси сопротивления» Ирана. Сирия служила связующим звеном для снабжения «Хезболлы» и шиитские группировки в Ираке. Теперь эта цепь разорвана, а позиции Ирана в регионе ослаблены, заключает газета.

В Тегеране, между тем, весь последний год росло недовольство Асадом, которого иранцы обвиняли в «предательстве» и неспособности предотвратить удары Израиля по иранским объектам в Сирии. Аналитики отмечают, что Тегерану предстоит пересмотреть свои стратегии, чтобы избежать аналогичного сценария в Йемене или Ираке.