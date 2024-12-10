Виталий Бородин, глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», предложил признать Санта-Клауса иностранным агентом. По его мнению, образ Санта-Клауса подрывает «традиционные российские ценности».

Бородин утверждает, что бренд Santa Claus, который принадлежит зарубежным компаниям (например, Father Christmas Ltd.), якобы намеренно создан, чтобы заменить российского Деда Мороза. Он также заявил, что иностранные компании используют этот бренд для продвижения образа Санты в России и разрушения культурных традиций. Стоимость бренда оценивается в $1,6 трлн. Соответствующее обращение Бородин направил в Генпрокуратуру РФ.

Михаил Делягин, депутат Госдумы, раскритиковал это предложение, назвав его несерьезным. Он считает, что обвинять игрушки и образы в разрушении семейных ценностей — это способ отвлечь внимание от реальных проблем, таких как бедность.

Андрей Альшевских, другой депутат, предложил передать вопрос на рассмотрение Генпрокуратуры и Минюста, но воздержался от оценочных суждений. Он считает, что государственные органы обязаны реагировать на мнение граждан.

Депутат Виталий Милонов также выразил сомнение в обоснованности предложения. Он подчеркнул, что образ Санта-Клауса основан на образе святого Николая и не противоречит традиционным ценностям.

Виталий Бородин известен как главный доносчик России: по его доносам статус «‎нежелательной организации»‎ в РФ получило медиа «‎Проект»‎, иноагентами признали ряд российских музыкантов и общественных деятелей. Бородин просил прокуратуру признать иноагентами даже Аллу Пугачеву и Лию Ахеджакову.

Российский закон, принятый в 2012 году и дополненный в 2022 году, требует от организаций, получающих иностранное финансирование, регистрироваться в качестве «иностранных агентов». Это влечет за собой обременительные требования к отчетности, аудиту и маркировке, а также запрещает преподавать, работать с детьми или баллотироваться в качестве депутатов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в октябре текущего года отметил, что в общественном мнении в России термин «иностранный агент» ассоциируется с «предателями» и «шпионами», стигматизируя тех, кто так обозначен.