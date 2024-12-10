ПОЛИТИКА
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Антитеррористическая операция в Лондоне
Шестеро из семи задержанных в ходе операции против PKK в Лондоне арестованы по обвинению в связях с террористами
Антитеррористическая операция в Лондоне
Полиция провела обыски по восьми адресам, включая общественные центры / Фото: Reuters
10 декабря 2024 г.

В Лондоне арестовали шестерых из семи человек, задержанных в рамках операции против PKK, проведенной 27 ноября. Об этом сообщили в полиции британской столицы.

Шесть человек, чей срок задержания истек накануне, были обвинены в участии в деятельности террористической организации. Еще один задержанный был освобожден 8 декабря.

Арестованными оказались 62-летний Али Бойраз, 59-летняя Тюркан Озджан, 56-летний Эрджан Акбал, 31-летняя Берфин Кербан, 27-летний Мазлум Сайлак и 23-летний Агит Караташ. Они предстанут перед судом 10 декабря. Аресты произведены на основании статьи 11 Закона о противодействии терроризму от 2000 года.

Заместитель директора отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование позволило подготовить почву для этих арестов. Она заверила, что полиция Лондона всегда принимает меры, чтобы предотвращать угрозы.

Офицер полиции района Харингей Кэролайн Хейнс добавила, что в ближайшие дни в районе продолжится патрулирование. Она призвала местных жителей сообщать о любых тревогах и опасениях.

Операция против лиц, обвиняемых в связях с PKK, началась 27 ноября на севере Лондона в районе Харингей. Полиция провела обыски по восьми адресам, включая общественные центры. Эти действия сопровождались протестами сторонников PKK, некоторые из которых переросли в столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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