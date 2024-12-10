Национальная разведывательная организация Турции (MİT) уничтожила 12 грузовиков, два танка и два склада с боеприпасами PKK/YPG. На складах находились ракеты, тяжелое оружие и боеприпасы.

По данным из источников в органах безопасности, MİT установила, что боевики PKK/YPG начали перевозить оружие, оставленное сирийским режимом, на свои склады. Террористы погрузили ракеты и боеприпасы на грузовики, которые затем покинули регион колонной.

После этого турецкая разведка провела спецоперацию в Камышлы.

Источник в органах безопасности подчеркнул, что Турция не допустит присутствия террористов у своих границ. Операция стала частью продолжающейся борьбы с PKK/YPG в приграничных районах.

Ранее, в рамках военной операции, начатой 1 декабря, Сирийская национальная армия (СНА) освободила Манбидж от террористической организации PKK/YPG. В ходе боев бойцы СНА взяли под контроль западный и северный рубежи города, включая населенные пункты Урейме и Ум-Дадат.

Манбидж считался одним из крупнейших опорных пунктов террористов на западе Сирии. Сейчас в городе проводятся работы по разминированию и ликвидации установленных ловушек.