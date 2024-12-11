ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Все виды пыток в тюремной системе Асада
Сирийские правозащитники обнародовали шокирующие подробности о пыточном конвейере в тюремной системе режима Асада
Все виды пыток в тюремной системе Асада
Тела замученных до смерти в секретных отсеках тюрьмы Седная, Сирия, 10 декабря 2024 года / Фото: AA / Others
11 декабря 2024 г.

Недавний доклад Сирийской сети по правам человека (SNHR) выявил шокирующие факты о систематическом применении пыток режимом Башара Асада. Согласно отчету, более 1,2 млн сирийцев были задержаны и подвергнуты жестокому обращению в более чем 50 тюрьмах и центрах содержания по всей стране.

Места заключения делятся на три категории: гражданские и военные тюрьмы, секретные центры и места допросов, связанные с силовыми структурами. В докладе подчеркивается, что режим создал тайные объекты для пыток политических оппонентов, находящиеся под контролем 4-й дивизии, возглавляемой братом президента, Махером Асадом.

В начале 2012 года для содержания заключенных также использовались дома и даже детские площадки. Четыре основные разведывательные службы, включая военную разведку, политическую службу безопасности, генеральное управление разведки и управление разведки ВВС, сыграли ключевую роль в репрессиях.

Пытки охватывают широкий спектр жестоких методов, включая физическое насилие, психологическое давление и сексуальные издевательства. Задержанных подвергали принудительному труду, изоляции в крошечных камерах, избиениям, утоплению, электрическим разрядам и ожогам. Использовались такие ужасающие приемы, как вырывание ногтей, выдергивание волос, нанесение увечий острыми предметами и даже сжигание частей тела.

Среди наиболее известных мест пыток — тюрьма Седная, тюрьма Меззе, тюрьма Кабун в Дамаске, а также тюрьмы Аль-Балун и Тадмор в Хомсе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us