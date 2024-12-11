Во вторник, 10 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстал перед судом по делу о коррупции, которое продолжается уже несколько лет. Это первое заседание по обвинениям против премьера — ранее Нетаньяху пытался блокировать или отложить встречи суда на протяжении нескольких лет.

Нетаньяху стал первым действующим главой правительства Израиля, которому предъявлены уголовные обвинения. Ему инкриминируют получение подарков от миллиардеров и попытки добиться благоприятного освещения в СМИ в обмен на регуляторные уступки. Он категорически отрицает все обвинения, однако местные издания публикуют все больше доказательств коррупции не только Нетаньяху, но и членов его семьи.

Суд проходит на фоне израильского вторжения в Газу и общей региональной нестабильности, включая события в Сирии. На прошлой неделе суд постановил, что Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, что вынуждает его совмещать судебные слушания с обязанностями главы правительства.

Во время четырехчасового заседания во вторник премьер дважды прерывал свое выступление из-за сообщений от военных. Группа депутатов от партии Нетаньяху пыталась и вовсе заблокировать заседание суда, сославшись на события в Сирии. Однако высшая юридическая инстанция страны отвергла этот призыв, отметив, что военные действия не должны быть оправданием для правосудия.

Сам Нетаньяху использовал трибуну суда для критики СМИ, обвинив журналистов в предвзятости и многолетней кампании против него из-за его отказа поддерживать создание палестинского государства.

Судебный процесс усугубляет раскол в израильском обществе. Внутри страны усиливаются протесты против премьера. В сентябре на улицы Тель-Авива и Хайфы вышли более 1 млн израильтян, требующих отставки премьера. Однако Нетаньяху отказался слушать требования своих сограждан.

Нетаньяху также сталкивается с обвинениями в военных преступлениях со стороны Международного уголовного суда. Все страны, подписавшие Римский статут, будут обязаны задержать израильского премьера и доставить его в Гаагу.