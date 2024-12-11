Бывший министр обороны Южной Кореи Ким ен Хен попытался покончить с собой, находясь под стражей, сообщил 11 декабря глава службы исполнения наказаний страны. Инцидент произошел на фоне растущего политического кризиса, связанного с краткосрочным и противоречивым военным положением.

Ким, задержанный в воскресенье за предполагаемую роль в инициировании введения военного положения, предпринял попытку самоубийства в туалете изолятора поздно вечером 10 декабря, за несколько часов до официального предъявления ордера на арест.

Сотрудник исправительного учреждения успел вмешаться, после чего Ким отказался от своих намерений. Впоследствии его перевели в изолированную комнату, и, как сообщается, его состояние стабилизировалось.

10 декабря южнокорейская полиция провела обыск в президентском офисе в рамках расширяющегося расследования указа о введении военного положения.

Президенту Юну, обвиняемому в злоупотреблении властью и возможном мятеже, запрещено покидать страну. Депутаты оппозиции продолжают добиваться его импичмента.

Кризис в Южной Корее начался после того, как 3 декабря Юн в экстренном телевизионном обращении обвинил оппозиционную Демократическую партию в «антигосударственной деятельности». Драматические события той ночи включали попытки военных заблокировать доступ депутатов в парламент. Тем не менее парламентариям удалось собраться и аннулировать указ.

Несмотря на то что Юн избежал импичмента на первом голосовании, давление с требованием его отставки растет. Депутаты его собственной консервативной партии «Сила народа» требуют ухода президента. Оппозиция готовит новое голосование по импичменту, а полиция и прокуратура расследуют обвинения в госизмене в адрес Юна и его окружения.

Скандал также затронул вооруженные силы страны. Министерство обороны временно отстранило трех высокопоставленных командиров за их роль в попытке введения военного положения. В своем заявлении об отставке Ким взял на себя всю ответственность за действия армии, заявив: «Вся ответственность лежит на мне».