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РФ готова к обмену заключенными с США
Замглавы МИД РФ заявил о готовности Москвы рассмотреть очередной обмен заключенными с Вашингтоном
РФ готова к обмену заключенными с США
Фото: Reuters / Others
11 декабря 2024 г.

Россия готова обсудить очередной обмен заключенными с США после инаугурации Дональда Трампа, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью NBC News. Рябков добавил, что подобная инициатива могла бы стать важным шагом к улучшению отношений между двумя странами.

Согласно информации телеграм-канала Mash, обмен может состояться в феврале 2025 года, через несколько недель после вступления Трампа в должность. Российский список включает 70 человек, обвиненных в США в шпионаже и организации схем по обходу санкций. В американском списке фигурируют военнослужащий Гордон Блэк, гражданин США Джозеф Тейтер и россиянка с двойным гражданством Ксения Карелина. Также по настоянию ЕС в список внесены россияне, обвиненные в диверсиях, среди которых много подростков.

Последний обмен заключенными прошел 1 августа в Анкаре. Россия передала США и Германии граждан этих стран, а также отдала российских заключенных, включая политика Владимира Кара-Мурзу и экс-депутата Илью Яшина. В Россию вернулись бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, отбывавший пожизненный срок в Германии, офицеры разведки Артем и Анна Дульцевы и другие.

Дональд Трамп при этом, находившийся тогда в разгаре предвыборной кампании, критически оценил сделку, назвав ее «опасным прецедентом» и отметив, что Россия получила значительное преимущество.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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