Российские военные корабли исчезли с военно-морской базы в Тартусе после внезапного свержения режима Башара Асада. Спутниковые снимки, сделанные в начале декабря, показывали несколько судов, стоящих в порту Тартуса, но к 9 декабря они покинули базу, сообщает Business Insider (BI).

8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, положив конец полувековому правлению семьи Асадов. Сам Башар Асад в спешке бежал в Москву, его приспешники успели укрыться в Бейруте, а солдаты режима ушли в Ирак.

Москва, поддерживавшая Асада с 2015 года, теперь сталкивается с неопределенностью в вопросе сохранения своего военного присутствия в регионе.

2 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские корабли покинули Тартус для проведения учений. Хотя спустя несколько дней часть судов вернулась, к 9 декабря все они, включая системы ПВО, исчезли вновь. Позднее флот, в состав которого входили подводная лодка и два надводных корабля, был замечен на якоре в пяти милях от берега. BI отмечает, что Россия ведет переговоры с новой сирийской администрацией о сохранении баз в Тартусе и Хмеймиме, однако официальных договоренностей пока нет.

Ситуация в Тартусе остается нестабильной. Силы оппозиции полностью освободили провинцию Латакия, где расположена база, заняв ключевые объекты. Однако в ситуацию вмешался Израиль: он нанес авиаудары по порту Латакии, уничтожив все сирийские ракетные катера в крупнейшем порту Сирии.

Новая сирийская администрация стремится стабилизировать страну и наладить отношения с соседями, многие из которых выступают против присутствия России. Опрошенные изданием эксперты считают, что окончательный вывод российских войск из Сирии может стать условием для улучшения дипломатических отношений между сирийской оппозицией и Москвой.

Тем не менее, Россия, похоже, не готова полностью покинуть Сирию. Текущая дислокация флота у побережья может свидетельствовать о надеждах на восстановление ее позиций. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 10 декабря заявил, что будущее военных баз РФ в Сирии предстоит «‎серьезно обсудить»‎ с новым руководством арабской республики.