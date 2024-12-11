Отношения между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом осложнились на фоне разногласий по вопросу мобилизации в Украине. Газета The Telegraph пишет, что спор вокруг мобилизационного возраста и количественных показателей стал одним из самых острых за весь период войны.

США настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. По мнению Вашингтона, нехватка личного состава на фронте становится критической причиной неудач Украины на юго-востоке страны. Американские чиновники утверждают, что вовлечение молодых граждан в боевые действия может укрепить украинскую оборону.

Так, госсекретарь Энтони Блинкен в ходе министерской встречи НАТО в Брюсселе подчеркнул, что для удержания фронта недостаточно только финансовой помощи и поставок вооружения: «Многие из нас считают, что необходимо привлекать к боевым действиям молодых людей. Сейчас 18-25-летние не воюют», – отметил он.

Однако в Киеве это предложение встретило сопротивление. Зеленский заявил, что приоритетом Украины должно быть не снижение мобилизационного возраста, а усиление военного потенциала за счет поставок оружия и ослабления возможностей России.

Ситуация обострилась на фоне недавнего заявления Зеленского, в котором он упомянул, что российский президент Владимир Путин «боится только Трампа и, возможно, Китая». Эта ремарка вызвала споры, так как многие восприняли ее как непрямую критику администрации Байдена, которая, по мнению Зеленского, не оказывает достаточного давления на Россию.