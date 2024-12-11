ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция останется защитником угнетенных
В День прав человека президент Турции заявил о приверженности страны защите прав всех народов и раскритиковал избирательный подход Запада к правам человека
Президент Эрдоган: Турция останется защитником угнетенных
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на мероприятии, приуроченном к Всемирному дню прав человека / Фото: АА / Others
11 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в конгресс-центре Партии справедливости и развития на мероприятии «Лицо братства», приуроченном к Всемирному дню прав человека.

В начале выступления он выразил солидарность с палестинцами в Газе и поздравил сирийский народ с обретением свободы после «61 года тирании, гнета и репрессий».

Эрдоган подверг критике избирательный подход к правам человека в мире. «Всеобщая декларация прав человека стала документом, на который чаще всего ссылаются, но при этом меньше всего соблюдают. К сожалению, со временем она была искажена, выхолощена и особенно обесценена государствами, обладающими властью», — посетовал глава государства.

Президент напомнил об исторической роли Турции в защите угнетенных: «Турция веками была убежищем для притесняемых, сострадательной и милосердной страной. Мы никогда не спрашивали у тех, кто стучался в наши двери: «Ты турок, араб или курд?», «Ты мусульманин, христианин или иудей?», «Ты белый или черный?»

Говоря о сирийских беженцах, Эрдоган отметил, что Турция всегда подходила к сирийскому кризису с позиций совести. «Мы делали все, что требовала от нас наша человечность, наша мусульманская вера и наши добрососедские отношения. Мы 13 лет принимали сирийских беженцев в духе ансаров [жителей Медины, приютивших первых мусульман]», — отметил президент.

В заключение турецкий лидер выразил надежду, что с падением «режима Баас» в Сирии «открылся путь к миру и безопасности», и по мере укрепления мирной обстановки в соседней стране будет увеличиваться число добровольно возвращающихся беженцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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