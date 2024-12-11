Ставропольские суды вынесли обвинительные приговоры десяти фигурантам дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, произошедших в октябре 2023 года. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Александровский районный суд приговорил семерых обвиняемых — Жанмирзу Алиева, Али Амирханова, Алимурата Бабатова, Запира Батырбекова, Рамазана Карнаева, Исмаила Салмаханова и Махача Тучуева — к срокам от 8 до 9 лет колонии общего режима. Их признали виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований транспортной безопасности. Алиев также осужден за применение насилия в отношении представителя власти.

Шпаковский районный суд вынес приговор еще троим фигурантам — Темирлану Алюкову, Абдуле Абдулаеву и Исе Иразиеву. Они получили от 8 лет до 8 лет и 2 месяцев колонии общего режима.

Ранее в августе суд Армавира Краснодарского края приговорил пятерых обвиняемых по этому делу к срокам от 6 до 9 лет колонии.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года, когда несколько сотен жителей региона ворвались на территорию аэропорта, чтобы встретить рейс из Тель-Авива и найти «беженцев из Израиля». В ходе погромов было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, сообщалось о ранении 23 полицейских.

Следствие возложило организацию беспорядков на телеграм-канал «Утро Дагестана», якобы администрируемый с территории Украины «предателями и бандеровцами» и запущенный экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.