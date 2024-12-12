ПОЛИТИКА
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Удар по казармам в Грозном
Украинский дрон атаковал казармы спецполка в Грозном, четверо бойцов получили ранения, сообщил Рамзан Кадыров
Удар по казармам в Грозном
Ранее Грозный уже подвергался ударам беспилотников / Фото: Reuters
12 декабря 2024 г.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в ночь на 12 декабря украинский беспилотник атаковал казармы спецполка полиции в Грозном.

По словам Кадырова, дрон взорвался в воздухе, повредив крышу и выбив стекла. Упавшие обломки вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Здание серьезных повреждений не получило. Четверо бойцов караула получили легкие ранения.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ подтвердил атаку, опубликовав фото и видео последствий удара. На кадрах видна дыра в крыше, из которой поднимается пламя. Сообщается, что на место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее Грозный уже подвергался ударам беспилотников. На прошлой неделе дрон атаковал базу второго полка патрульно-постовой службы полиции. Тогда глава Чечни упоминал о пострадавших, но их количество не уточнялось.

В конце октября дрон атаковал «университет спецназа» в Гудермесе. В результате удара загорелась крыша одного из зданий, но пострадавших не зафиксировали.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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