Правящая с 1963 года сирийская партия «Баас» объявила о приостановке своей деятельности. Это решение положило конец более чем шестидесятилетнему правлению, от которого погибли более 500 тыс. сирийцев.

Партия с 1969 года насаждала в Сирии культ личности Асадов — сначала Хафеза, а с 2000 года и его сына Башара.

В заявлении, опубликованном на сайте партийной газеты, сказано, что центральное руководство партии приняло решение «приостановить партийную работу и деятельность во всех формах до дальнейшего уведомления». Вся собственность и активы партии будут переданы Министерству внутренних дел и Министерству финансов. Де-факто это означает полный демонтаж политической системы Асада.

Временный премьер-министр Сирии Мохаммад аль-Башир, назначенный оппозицией для управления страной до марта 2025 года, в интервью итальянской газете Corriere della Sera заверил, что его правительство будет гарантировать права всех граждан в новой Сирии, несмотря на религиозные различия.

Он подчеркнул, что новые власти страны «обеспечат права всех людей и всех конфессий в Сирии».

Аль-Башир также заявил: «Мы не имеем проблем ни с какими государствами, партиями или общинами, которые дистанцировались от кровожадного режима Асада».

Партия «Баас» пришла к власти в 1963 году в результате переворота. В 1970 году Хафез Асад совершил внутрипартийный переворот и захватил власть в стране, установив единоличную диктатуру. Асад старший правил Сирией до своей смерти в 2000 году. За время его правления были убиты десятки тысяч оппозиционеров и несогласных с политикой режима граждан. В 1980-е Асад жестоко подавил восстание в Хаме, где, по разным оценкам были убиты от 20 тыс. до 40 тыс. человек.

Башар Асад пришел к власти в 2000 году и был свергнут в декабре 2024 года, после падения Дамаска в результате наступления оппозиции.