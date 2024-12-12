Израиль 11 декабря арестовал 30 человек по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Большинство из задержанных — евреи. Этих подозреваемых обвиняют в участии в секретных ячейках, которые планировали убийства ключевых фигур, включая ученого-ядерщика и бывших военных, а также в сборе разведданных о военных объектах Израиля.

По словам источников New York Post (NYP) в израильских службах безопасности, это крупнейшая попытка Тегерана за десятилетия внедриться в структуры главного противника. Оперативники, действовавшие через девять секретных ячеек, собирали информацию об израильских системах ПВО и перемещении войск. В одном из случаев отец и сын из Голанских высот передавали данные о передвижениях армии иранским кураторам.

Бывший высокопоставленный сотрудник внутренней разведки Израиля (ШАБАК) Шалом Бен Ханан заявил, что потрясен тем фактом, что еврейские граждане сознательно согласились работать на Иран. По его словам, это подчеркивает масштабы усилий Тегерана по подрыву безопасности Израиля — никогда до этого иранцы не вербовали сразу столько израильтян. При этом попытки вербовки оказались успешными. К тому же, до сих пор непонятно, насколько чувствительной была информация, которую шпионы передавали иранским спецслужбам.

По данным израильских властей, иранская разведка вербовала подозреваемых через социальные сети и диаспоры эмигрантов. Рекрутам предлагались деньги — до $15 тыс. — за выполнение, на первый взгляд, безобидных заданий, которые позже перерастали в шпионаж и саботаж под угрозой шантажа.

Среди подозреваемых оказались представители маргинальных слоев общества, включая недавних иммигрантов и лиц с криминальным прошлым. Например, Владислав Викторссон, арестованный в Рамат-Гане вместе со своей девушкой, обвиняется в использовании мессенджеров для связи с иранскими кураторами.

Аресты произошли на фоне израильского вторжения в Газу и Ливан, а также на фоне бомбардировок Сирии и оккупации Голанских высот. Публичное раскрытие шпионских схем стало предупреждением как для потенциальных пособников, так и для Ирана, отмечают источники NYP.