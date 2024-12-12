ПОЛИТИКА
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Россия сохранит базы в Сирии?
РФ ведет переговоры с новым руководством в Дамаске и «близка» к заключению соглашения, пишут СМИ
Россия сохранит базы в Сирии?
Фото: AP / Others
12 декабря 2024 г.

Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о дальнейшем использовании военных баз. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что соглашение обеспечит России контроль над авиабазой Хмеймим и портом в Тартусе.

По данным одного из российских инсайдеров, Министерство обороны России считает, что достигнуто «неофициальное понимание» с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», позволяющее российским силам остаться на сирийских базах.

Однако источник подчеркнул, что окончательное решение может измениться из-за сохраняющейся нестабильности в стране.

9 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что говорить о сохранении баз пока рано.

«В любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому потребуется время», — ответил он тогда на вопрос журналистов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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