ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган принял Виктора Орбана
Президент Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Венгрии в Анкаре
Президент Эрдоган принял Виктора Орбана
Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Управление коммуникаций Администрации президента Турции / Others
12 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в президентском комплексе в Анкаре. Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Венгрией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул стремление укреплять партнерство между странами, которое насчитывает более 100 лет истории и находится на высоком уровне. Он подтвердил приверженность усилиям по увеличению взаимного торгового оборота до 6 млрд долларов.

Он также выразил удовлетворение по поводу визита Орбана и его делегации на церемонию закрытия Года турецко-венгерской культуры 2024. По словам Эрдогана, Турция и Венгрия стремятся к усилению сотрудничества в различных сферах, особенно в области энергетики.

Касаясь ситуации в Сирии, президент Эрдоган заявил, что недавние события подтверждают правоту гуманитарного и этического подхода внешней политики Турции. Он подчеркнул необходимость сотрудничества с Европейским союзом в борьбе с терроризмом, восстановлении Сирии и реформировании существующих структур в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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