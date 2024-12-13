США рассматривают падение режима Башара Асада как уникальную возможность ликвидировать химическое оружие. С таким заявлением выступила посол США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Николь Шампейн.

В интервью Reuters Шампейн отметила, что США продолжат поддерживать усилия ОЗХО по уничтожению сирийского химического арсенала.

«Режим Асада неоднократно применял химическое оружие — зарин и бочковые бомбы с хлором, — но никогда не заявлял об этом в ОЗХО и не уничтожал в присутствии инспекторов», — подчеркнула она.

Глава ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что организация получила позитивные сигналы из Сирии о готовности избавиться от химического оружия. Однако официальных запросов на поддержку пока не поступало.

Сирия вступила в ОЗХО в 2013 году по американо-российскому соглашению, обязавшись уничтожить свои химические запасы. Несмотря на это, многочисленные инспекции подтвердили наличие запрещенного оружия. Исследования ОЗХО показали, что войска Асада неоднократно применяли химическое оружие на протяжении 13 лет конфликта.

Сейчас приоритетом ОЗХО является выявление мест хранения химического оружия, обеспечение их безопасности, проведение инвентаризации и последующая ликвидация боеприпасов. Организация обратилась к ключевым государствам-членам с просьбой одобрить финансирование и техническую помощь для проведения этих мероприятий.