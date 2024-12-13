В сирийской Ракке сотни местных жителей вышли на акцию протеста против террористической организации PKK/YPG, контролирующей город. Демонстранты попытались поднять новый сирийский флаг, но боевики открыли огонь по протестующим. В ответ жители начали закидывать террористов камнями, вынудив их покинуть район на автомобилях.

Ракка, где преимущественно проживает арабское население, находится под контролем PKK/YPG с 2017 года.

Тем временем в освобожденном Сирийской национальной армией (СНА) городе Манбидж в ходе операции «Заря свободы» обнаружена масштабная сеть подземных тоннелей. Вблизи моста Каракозак к востоку от города найдена огромная система тоннелей, прорытых через горы и холмы.

Ширина тоннелей позволяет проезжать грузовикам, а высота стен достигает 7 метров. Некоторые ответвления тоннелей простираются на 5 километров. Внутри обнаружены дороги, по которым могут свободно передвигаться транспортные средства.

По данным военных, тоннели, соединяющие различные районы, находившиеся под контролем PKK/YPG, были спроектированы для укрытия техники террористов. На входах использовалась арматура, а стены укреплены бетоном. Рядом с тоннелями обнаружены глубокие ямы, предположительно служившие для пешего доступа или вентиляции.

СНА в первый же день операции «Заря свободы» в декабре освободила центр района Тель-Рифат. С освобождением Манбиджа территория к западу от реки Евфрат, превратившаяся в крупнейшее террористическое логово, была очищена от PKK/YPG.