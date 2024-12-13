Руководство Украины заявило, что из-за российских обстрелов энергетическая инфраструктура страны оказалась в критическом состоянии. Потому Киев 12 декабря был вынужден обратиться за помощью с электричеством к соседним странам. Украина запросила импорт более 13 тыс. мегаватт-часов электроэнергии от Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

В некоторые часы объем поставок может достигать 1098 мегаватт. На данный момент без света остаются около 481 тыс. семей во Львовской области и половина потребителей в Тернопольской области.

Ситуация осложняется тем, что на пяти из девяти украинских атомных реакторов пришлось снизить выработку электроэнергии из-за повреждений после обстрелов.

Надежды на то, что Украина сможет пережить зиму без перебоев с электричеством, не оправдались. Постоянные атаки России на электростанции и линии передач ухудшают положение. В стране продолжаются регулярные отключения электричества, иногда до четырех раз в день, пишет «‎РБК-Украина»‎.

Самая крупная атака была 28 ноября: Минэнерго Украины сообщило, что российские удары повредили 12 объектов энергетики. Это уже 11-й крупный удар за год. Хотя часть мощностей удалось восстановить, все атомные станции работают лишь в половину установленной мощности из-за поврежденных линий передач.

Как пишет New York Times (NYT), Россия сосредоточилась на линиях электропередачи, чтобы разрушить ключевые связи в энергосистеме Украины. Это мешает перенаправлять электричество из одних регионов в другие. Например, 11-12 декабря на западе Украины удалось избежать отключений, но в других областях электроэнергию отключали по несколько раз.

Энергетика Украины страдает не только из-за атак, но и из-за нехватки ресурсов. Запланированные проекты, например, увеличение мощности солнечных панелей, не дали нужного результата. Зимой солнечная энергия работает на четверть от летней мощности.

Импорт тоже ограничен. Хотя Украина увеличила возможный объем поставок до 2,1 ГВт, реальный импорт не растет из-за низких ценовых лимитов.