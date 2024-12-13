Российские войска стремительно продвигаются к Покровску — стратегически важному городу в Донецкой области, имеющему ключевое значение для украинской армии благодаря железнодорожным и автомобильным путям сообщения. Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский назвал ситуацию «крайне ожесточенной» и заявил, что для укрепления обороны могут понадобиться нестандартные меры.

Согласно последним данным с поля боя, российские войска находятся на расстоянии менее 5 км от Покровска, обходя город с юга и захватывая близлежащие поселения. Это самое быстрое продвижение Москвы в Донецкой области с 2022 года: за последние месяцы российские военные захватили более 1500 кв. км территории. Аналитики New York Times (NYT) прогнозируют, что к концу года Россия может занять дополнительно от 500 до 800 кв.км, используя преимущество в численности войск.

Наступление проводится в критический момент: Москва стремится укрепить свои позиции накануне вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа в конце января. Эксперты NYT полагают, что Россия рассчитывает усилить свои позиции перед возможными мирными переговорами. Военный аналитик Эмиль Кастехелми отметил, что несмотря на значительные потери, Россия концентрируется на закреплении контроля над занятыми территориями.

Тем временем Украина сталкивается с внутренними трудностями. Генерал Сырский известен своей тактикой внезапных наступлений, что может стать ключевым фактором в противостоянии российскому продвижению. Его предыдущие стратегии в Харькове и Курске подчеркивают эффективность нестандартного подхода. В то же время украинские войска испытывают растущее давление: Россия усиливает атаки беспилотников на ключевые маршруты снабжения, что угрожает устойчивости обороны Покровска.

Падение города может привести к цепной реакции, позволив России установить контроль над югом Донецкой области и открыть путь к атакам на соседние регионы. Украинские позиции уже подверглись ударам: российские войска вошли в Шевченково — последнее село на южном подступе к Покровску.

По данным Пентагона, Россия вновь готовится ударить по Украине гиперзвуковой ракетой «Орешник». Хотя в Вашингтоне заявили, что эта ракета не станет «переломным моментом» на поле боя, ее использование подчеркивает намерение Москвы запугать Украину и ее союзников.