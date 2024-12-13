Международный аэропорт Дамаска возобновит работу 18 декабря спустя десять дней остановки. 8 декабря, во время вхождения сил оппозиции в сирийскую столицу и падения режима Башара Асада, главный аэропорт Сирии приостановил все вылеты и прилеты гражданских рейсов.

По данным AFP, национальный перевозчик SyrianAir готовится возобновить полеты уже 18 декабря. При этом уже 12 декабря аэропорты Дамаска и Алеппо вновь начали принимать рейсы, но только по специальным разрешениям — это, в основном, рейсы для доставки гуманитарных грузов.

«Если будет воля Бога, мы как можно быстрее восстановим работу аэропорта. Полеты через сирийское воздушное пространство скоро возобновятся», — заявил директор аэропорта Анис Фаллух.

Как уточнялось в сообщении NOTAM, все рейсы в сирийской столице были приостановлены до 18 декабря, с планируемым возобновлением операций в 19:00 UTC. Аналогичное уведомление получил аэропорт Алеппо, где ограничения действуют до вечера 17 декабря, согласно данным российского агентства ТАСС.

Башар Асад, по информации Сирийской обсерватории по правам человека, успел покинуть Сирию через аэропорт Дамаска рано утром 8 декабря, когда оппозиционные силы уже вошли в столицу. Позже в МИД РФ подтвердили, что Асад прибыл в Россию, где ему предоставили убежище.

Международный аэропорт Дамаска, крупнейший в стране, неоднократно прекращал работу из-за ударов, в том числе израильских атак в ноябре. Наступление оппозиции началось 27 ноября. За две недели оппозиционные силы во главе с «‎Хайят Тахрир аш-Шам»‎ смогли освободить Алеппо, полностью взяли контроль над провинциями Идлиб, Хама и Латакия.

Крах режима Асада стал итогом 14-летней борьбы за власть, в ходе которой он использовал жестокие методы. За 14 лет войны погибли более 500 тыс. человек, более 14 млн сирийцев вынуждены были покинуть свои дома, из них 8 млн — уехали из Сирии.