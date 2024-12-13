Эммануэль Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром после краха правительства Мишеля Барнье.

Байру, известный центрист и один из первых сторонников Макрона, считался основным кандидатом на этот пост. Его назначение стало результатом того, что депутаты ультраправых и левых на прошлой неделе объединились и отправили в отставку администрацию Барнье. Последний продержался у власти всего три месяца (хотя только на согласование его фигуры до этого ушло два месяца).

Встреча Макрона и Байру длилась почти два часа. Французские СМИ сообщили, что переговоры были напряженными, и шансы Байру на назначение казались невысокими. Решение о его кандидатуре, судя по всему, принималось до последней минуты. Макрон пропустил свой собственный дедлайн — ранее президент обещал объявить нового премьера 12 декабря, но подтвердил назначение лишь утром следующего дня.

Бывший премьер Барнье потерял пост после попытки принять урезанный бюджет социального обеспечения для сокращения дефицита Франции. Однако новый глава правительства, 73-летний Байру, столкнется с той же проблемой: парламент остается разделенным на три равные части — левые, центристы и ультраправые, которые до сих пор не проявляли готовности к сотрудничеству.

Барнье пытался сохранить власть, заручившись поддержкой Национального объединения Марин Ле Пен. Это дало временные результаты: ультраправые получили влияние на разработку бюджета, однако в итоге Ле Пен отозвала поддержку правительства. Это и привело к краху его кабинета. Но, как ни парадоксально, Байру, похоже, наступит на те же грабли: ему надо каким-то образом принять бюджет.

Главной задачей нового премьера станет формирование правительства, которое не окажется свергнутым в первые же дни. Однако сделать это будет сложно: коалиция, вероятно, будет ограничена узким кругом депутатов, поддерживающих Макрона.

Левые из партии «Непокорившаяся Франция» уже заявили, что вынесут вотум недоверия Байру. Лидер Национального объединения Джордан Барделла потребовал диалога с оппозицией, одновременно подчеркнув, что Байру не имеет ни демократической легитимности, ни большинства. Барделла также напомнил, что их требования, из-за которых рухнуло правительство Барнье, остаются неизменными.