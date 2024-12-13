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Европол: PKK финансируется торговлей наркотиками и людьми
Террористическая организация PKK использует преступную деятельность для финансирования своих сетей в Европе
Европол: PKK финансируется торговлей наркотиками и людьми
Фото: Europol / Others
13 декабря 2024 г.

Европейское полицейское агентство (Европол) опубликовало отчет, в котором говорится, что террористическая организация PKK активно занимается преступной деятельностью, включая торговлю наркотиками и контрабанду людей, для финансирования своей деятельности в Европе. По данным отчета о ситуации и тенденциях терроризма в ЕС за 2024 год, такие действия приносят PKK миллионы евро ежегодно.

В документе подчеркивается, что этно-националистические и сепаратистские группы, включая PKK, остаются активными на территории ЕС. Террористическая организация ведет сбор средств через кажущиеся легальными каналы, такие как пожертвования, мероприятия, членские взносы и продажи, а также через вымогательство, мошенничество, отмывание денег и наркотрафик.

Средства, собранные в рамках так называемых «кампаний», используются для пропаганды и вербовки.

Кроме того, в отчете указано, что PKK похищает людей для отправки в зоны конфликтов или использования в террористических ячейках на территории Европы. В 2023 году правоохранительные органы ЕС провели 25 арестов, связанных с сепаратистским терроризмом, 9 из которых касались членов PKK.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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