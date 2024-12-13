Турция потребовала от Израиля прекратить оккупацию Голанских высот в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу NTV.

Заявление прозвучало после того, как израильская армия захватила буферную зону на оккупированных Голанских высотах вслед за решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить действие соглашения о разъединении с Дамаском, контролируемого ООН.

Также глава турецкой дипломатии объявил о возобновлении работы своего посольства в Дамаске. «Команда [сотрудники посольства] уже в пути. Посольство начнет работу завтра», — сообщил Фидан.

Говоря о недавнем падении режима Башара Асада, министр подчеркнул роль Турции в обеспечении мирной смены власти путем переговоров с Россией и Ираном.

«Когда началась эта операция, самым критически важным моментом было переговорить с русскими и иранцами, чтобы они не вмешивались в ситуацию военным путем. То есть наши переговоры с русскими и иранцами, та неделя — это и есть суть происходящего, они наконец поняли. Приезжал министр иностранных дел Ирана. Затем в Дохе мы встретились и с русскими, и с иранцами, и обсудили некоторые вопросы. Я не хочу здесь обсуждать все детали. Но в какой-то момент они сами позвонили, и в тот же вечер Асад уехал», — вспомнил происходившее министр.

По словам Фидана, новое «суверенное национальное правительство» Сирии способно восстановить контроль над территорией страны и не признает присутствия террористической группировки РКК/YPG. «Либо они самораспустятся, либо будут распущены», — заявил глава МИД Турции.

Напомним, антиправительственные силы захватили Дамаск после стремительного наступления, что привело к бегству Башара Асада в Россию, завершив 13-летнюю гражданскую войну и 54-летнее правление его семьи.