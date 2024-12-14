Российские власти сообщили, что в ночь на 14 декабря атака украинских беспилотников вызвала пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что пожар начался после удара дронов по нефтебазе в районе поселка Стальной конь. Пламя удалось потушить через несколько часов, пострадавших нет.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку на нефтебазу, назвав ее частью российского военно-промышленного комплекса. По данным портала Neftegaz, объект обслуживает магистральный нефтепровод «Дружба» и уже подвергался атакам ранее.

Минобороны РФ заявило, что в результате ночных атак были уничтожены 37 беспилотников. По их данным, 12 дронов сбили над Курской областью и Краснодарским краем, семь — над Брянской, пять — над Орловской и один — над Азовским морем.

В Краснодарском крае обломки одного из дронов повредили частный дом в станице Марьянской, выбив окна и повредив хозяйственные постройки. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, разрушений и пострадавших нет. О последствиях в Курской области информации нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.