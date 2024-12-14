Компания «Новатэк», крупнейший производитель сжиженного природного газа в России, через лоббистские усилия пытается наладить отношения с США после санкций против проекта «Арктик СПГ 2», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Заместитель председателя правления компании Денис Соловьев недавно посетил Вашингтон для работы с американской лоббистской фирмой. Источники утверждают, что «Новатэк» планирует в ближайшие недели обратиться в госструктуры США с просьбой снять санкции, которые привели к приостановке производства на проекте.

Компания намерена использовать свой налоговый статус, чтобы убедить Запад, что она не спонсирует войну. Как уточняет Reuters, второй проект компании «Ямал СПГ» освобожден от налогов до 2030 года, в отличие от других российских газовых компаний.

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт подтвердил, что Госдеп знает о визите представителя «Новатэка». Однако он отметил, что компания вряд ли добьется успеха с администрацией Джо Байдена.

«Россия находится на штрафной скамье, и наша задача — удерживать ее там, пока продолжается война», — заявил он.

В ноябре 2023 года США ввели санкции против проекта, а в апреле 2024 года производство СПГ было приостановлено. Помимо ограничений, проблемой стала нехватка специализированных танкеров для транспортировки газа. При этом сама компания «Новатэк» под санкции не попала.

Во время предвыборной компании Дональд Трамп заявлял, что думает об ослаблении санкций против России, когда вернется в Белый дом.

«Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции», - сказал Трамп в интервью агенту Bloomberg, отвечая на вопрос, думал ли он об «ослаблении или отмене санкций в отношении России» в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили. Нам никогда не грозила война», — добавил Трамп.