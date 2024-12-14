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Газа в огне: число жертв продолжает расти
Авиаудары Израиля по сектору Газа унесли жизни четырех палестинцев в городах Хан-Юнус и Рафах
Газа в огне: число жертв продолжает расти
Авиаудары Израиля по сектору Газа унесли жизни четырех палестинцев / Фото: Reuters
14 декабря 2024 г.

В результате израильских авиаударов по городам Хан-Юнус и Рафах на юге блокированного сектора Газа погибли четверо палестинцев, сообщили в Службе гражданской обороны.

Два человека стали жертвами налета на район Хырбет аль-Адес в Рафахе. Еще двое палестинцев, братья из семьи Дагма, погибли при бомбардировке поселка Абасан аль-Джедиде в Хан-Юнусе, сообщили очевидцы.

Согласно данным Министерства здравоохранения Палестины, общее число погибших в результате атак Израиля с 7 октября 2023 года достигло 44 930 человек, а раненых — 106 624.

Только за последние сутки в секторе Газа погибли 55 человек, еще 170 получили ранения. Палестинские власти называют происходящее геноцидом, заявляя, что израильские атаки продолжаются уже 435 дней.

В министерстве также сообщили, что тела погибших остаются под обломками разрушенных зданий и на обочинах дорог, куда бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться из-за действий израильских военных.

Ситуация в секторе Газа остается критической, с каждым днем увеличивается число жертв и разрушений, а гуманитарные коридоры остаются недоступными.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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