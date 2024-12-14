Федеральный апелляционный суд отклонил просьбу TikTok приостановить исполнение закона, обязывающего продать платформу американскому покупателю из соображений национальной безопасности. Компании ByteDance, материнской структуре TikTok, придется искать нового владельца для приложения до 19 января, иначе TikTok может быть заблокирован на территории США.

TikTok и ByteDance планируют подать апелляцию в Верховный суд США. Однако пока неясно, примет ли высшая судебная инстанция дело к рассмотрению. Некоторые эксперты полагают, что Верховный суд может заинтересоваться этим делом, поскольку оно затрагивает вопросы национальной безопасности, социальных сетей и свободы слова, защищенной Первой поправкой.

Юристы ByteDance утверждают, что закон базируется на гипотетических рисках и не содержит доказательной базы, которая бы указывала на реальную угрозу национальной безопасности. Однако Апелляционный суд США по округу Колумбия признал доводы компании необоснованными и встал на сторону правительства.

Министерство юстиции США также выступило против запрета на вступление закона в силу, заявив, что срок продажи TikTok был согласован, чтобы у Верховного суда была возможность рассмотреть дело до истечения крайнего срока.

Закон, подписанный президентом Джо Байденом, требует, чтобы ByteDance продала TikTok одобренному властями покупателю, иначе приложение будет запрещено на территории США. Американские власти утверждают, что TikTok может использоваться Пекином для сбора данных пользователей или манипуляции контентом. ByteDance настаивает, что эти опасения не имеют под собой доказательной базы.

В компании заявили, что если решение суда не будет приостановлено, TikTok будет вынужден прекратить свою деятельность в США, что затронет более 170 млн американских пользователей.

Между тем, избранный президент Дональд Трамп, во время предвыборной кампании обещавший «спасти TikTok», может пересмотреть это решение после вступления в должность.